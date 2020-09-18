На заседании комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и развитию городской инфраструктуры Рязанской городской Думы депутаты рассмотрели ход исполнения муниципальных программ «Формирование современной городской среды города Рязани» и «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани». Об этом сообщила пресс-служба РГД.

Депутат Денис Милюков обратил внимание на затянувшееся благоустройство Севастопольской аллеи. Как пояснил начальник управления благоустройства Юрий Фурфурак, это связано с тем, что по просьбам местных жителей в проект внесли изменения, теперь на пешеходных дорожках будут установлены бордюры.

В данный момент ведутся дополнительные закупочные процедуры по приобретению бордюрного камня.