Стало известно, что «строится» в Лесопарке в Рязани

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Прояснилась ситуация со «строительством» в Лесопарке в Рязани.

Напомним, ранее в социальной сети ВКонтакте появился пост, в котором сообщалось, что в Лесопарке ведётся строительство. Также были опубликованы фотографии с контейнерами на площадке.

В администрации Рязани сообщили, что территория, о которой идёт речь, частная. Разрешения на строительство не выдавалось.

Ситуация прояснилась после того, как в группе Новости Рязани ВКонтакте

появился ещё один пост. Стало понятно, что в Лесопарке будет площадка для игры в пейнтбол. Капитальных строений там возводить не будут.