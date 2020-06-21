Стало известно, что «строится» в Лесопарке в Рязани

Прояснилась ситуация со «строительством» в Лесопарке в Рязани.
Напомним, ранее в социальной сети ВКонтакте появился пост, в котором сообщалось, что в Лесопарке ведётся строительство. Также были опубликованы фотографии с контейнерами на площадке.
В администрации Рязани сообщили, что территория, о которой идёт речь, частная. Разрешения на строительство не выдавалось.
Ситуация прояснилась после того, как в группе Новости Рязани ВКонтакте
появился ещё один пост. Стало понятно, что в Лесопарке будет площадка для игры в пейнтбол. Капитальных строений там возводить не будут.
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