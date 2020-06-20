В администрации Рязани прокомментировали строительство в Лесопарке

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В пятницу, 19 июня, в социальной сети Вконтакте появились посты о том, что в Лесопарке Рязани начато строительство. Автор называет его «не малого масштаба».

В пресс-службе мэрии сообщили, что земля на этом участке находится в частной собственности. Управление капитального строительства заявило, что разрешения на строительство там не выдавалось.

– Участок, о котором идёт речь, расположен в зоне Р2, основные виды использования : питомники, охрана природных территорий и водные объекты, – отметили в администрации Рязани.

Также в мэрии сообщили, что школу в Лесопарке ранее предлагали строить в доругом месте.