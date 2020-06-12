Стало известно число заражённых коронавирусом в каждом районе Рязани

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Администрация Рязани сообщила новые данные о числе заражённых коронавирусом в каждом районе города. Информация размещена на официальном сайте мэрии.

На 11 июня в Рязанской области зарегистрированы 4345 человек с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19. В Рязани живёт 2260 заражённым.

Лидером по числу заболевших продолжает оставаться Московский район Рязани. Там COVID-19 выявлен у 781 жителя. Далее следует Октябрьский район, где заболели 612 человек, затем Железнодорожный – 515 человек и Советский район – 352 человека.

Отметим, что информация о числе заболевших собирается с самого начала пандемии коронавируса. Часть из заражённых за это время уже успела выздороветь.