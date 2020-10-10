Стали известны подробности жизни рязанки, прошедшей в шоу «Голос»

В пятницу, 9 октября, рязанка Ольга Дианова прошла в шоу «Голос». Нам стало известно, где девушка училась и чем занималась.

Оказалось, что образование Ольга получила далеко не сценическое. Девушка обучалась журналистике в Рязанском государственном университете имени С.А. Есенина.

Кроме того, в 2012-2013 годах рязанка участвовала в проекте, который реализовывало РИА «7 новостей». Целью «Медиаобразования» было популяризация журналистской профессии. Так, участники проекта в течение учебного года встречались с руководителями и сотрудниками пресс-служб государственных и коммерческих организаций. Кроме того, все желающие могли побывать на экскурсии в редакциях различных СМИ.

Напомним, Ольге Диановой всего 25 лет, а она уже преподает вокал. Рязанка была на грани вылета, но один из наставников все-таки повернулся к ней в самом конце выступления.