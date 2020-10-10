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Новости РязаниКультура

Стали известны подробности жизни рязанки, прошедшей в шоу «Голос»

Елена Лобанова

В пятницу, 9 октября, рязанка Ольга Дианова прошла в шоу «Голос». Нам стало известно, где девушка училась и чем занималась. 

Оказалось, что образование Ольга получила далеко не сценическое. Девушка обучалась журналистике в Рязанском государственном университете имени С.А. Есенина. 

Кроме того, в 2012-2013 годах рязанка участвовала в проекте, который реализовывало РИА «7 новостей». Целью «Медиаобразования» было популяризация журналистской профессии. Так, участники проекта в течение учебного года встречались с руководителями и сотрудниками пресс-служб государственных и коммерческих организаций. Кроме того, все желающие могли побывать на экскурсии в редакциях различных СМИ. 

Напомним, Ольге Диановой всего 25 лет, а она уже преподает вокал. Рязанка была на грани вылета, но один из наставников все-таки повернулся к ней в самом конце выступления.

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