Стали известны подробности ЧП, с утопленным в речке автомобилем

Сайт издательства «Пресса» сообщил подробности ЧП с автомобилем «Нива».

Напомним, ранее в соцсети появились фотографии, на которых запечатлён утонувший в воде автомобиль.

Сообщается, что всё случилось перед поворотом на реку Оку, между сёлами Погост и Клетино в Касимовском районе. На берегу отдыхала компания из трёх мужчин. Они выпивали, а когда собрались домой, машина упала в речку Гусь. Возможно, водитель перепутал заднюю и переднюю скорости.

Машину в воде заметили сплавляющиеся по реке на туристической байдарке касимовцы. Они же и выложили фото в соцсети. Перед этим туристы проверили машину и, не найдя там людей, поплыли дальше.

Владельцы машины в это время ушли в деревню за трактором. В итоге машину благополучно вытащили. В полицию или к медикам мужчины не обращались.