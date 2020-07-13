Стали известны подробности ЧП, с утопленным в речке автомобилем

Сайт издательства «Пресса» сообщил подробности ЧП с автомобилем «Нива».
Напомним, ранее в соцсети появились фотографии, на которых запечатлён утонувший в воде автомобиль.
Сообщается, что всё случилось перед поворотом на реку Оку, между сёлами Погост и Клетино в Касимовском районе. На берегу отдыхала компания из трёх мужчин. Они выпивали, а когда собрались домой, машина упала в речку Гусь. Возможно, водитель перепутал заднюю и переднюю скорости.
Машину в воде заметили сплавляющиеся по реке на туристической байдарке касимовцы. Они же и выложили фото в соцсети. Перед этим туристы проверили машину и, не найдя там людей, поплыли дальше.
Владельцы машины в это время ушли в деревню за трактором. В итоге машину благополучно вытащили. В полицию или к медикам мужчины не обращались.
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