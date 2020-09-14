Спрос на кредиты банка «Открытие» в Рязанской области вырос в два раза

Общий кредитный портфель банка «Открытие» в Рязанской области по итогам полугодия 2020 года составил 1,5 млрд рублей. Портфель привлеченных средств достиг 3 млрд рублей. Портфель кредитов малого и среднего бизнеса достиг 603 млн рублей.

Банк в регионе увеличил в 4 раза выдачи ипотечных кредитов. Особой популярностью в первом полугодии 2020 года пользуются госпрограммы на первичное жилье. К основным тенденциям текущего полугодия можно отнести высокий спрос в регионе на рефинансирование ипотечных кредитов, а также рост технологичности процессов оформления ипотечных кредитов и развитие дистанционных сервисов по сделкам с недвижимостью.

В первом полугодии текущего года банк «Открытие» в два раза увеличил выдачи кредитов наличными и кредитных карт. За отчетный период банк усовершенствовал линейку по потребительским кредитам и предложил рынку удобную виртуальную кредитную карту.

— Рыночные позиции банка «Открытие» в Рязанской области позволяют нам с уверенностью продолжать реализацию стратегии роста бизнеса даже в условиях непростого времени. Мы увеличили долю во всех ключевых сегментах рынка кредитования – как физических, так и юридических лиц. Будем продолжать работать эффективно на пользу наших клиентов, — отметил Алексей Суздальницкий, управляющий банка «Открытие» в Рязани.