Сотрудников больницы им. Семашко угостили пловом и лепёшками

-

Центр межнациональных культур Рязанского дворца молодёжи в третий раз угостил медперсонал ОКБ им. Н.А. Семашко национальными блюдами. Об этом сообщается в официальной группе больницы ВКонтакте.

На этот раз представители Центра привезли врачам плов и лепешки.

– Медицинские работники сейчас находятся на передовой в борьбе с коронавирусом, трудятся днями и ночами ради блага всех жителей региона. Поэтому мы поддерживаем их и стараемся радовать при любой возможности. Наш Центр давно сотрудничает с больницей им. Семашко, у нас много совместных проектов, поэтому мы не могли оставить своих друзей без помощи в это непростое время. Мы очень ценим всех врачей и медсестер и благодарны за их работу, – рассказали представители Центра межнациональных культур.