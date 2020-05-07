Рязанский Минздрав пояснил ситуацию с роддомами

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Министерство здравоохранения Рязанской области прокомментировало ситуацию с роддомами в Рязани. Ответ появился под анонимным постов в соцсети ВКонтакте. В нём сообщалось, что роддом №2 закрывают на карантин из-за коронавируса, из-за чего роддом №1 переполнен. 

В Минздраве отметили, что роддом №1 рассчитан на 75 коек, он принимает рожениц. В Рязанской области действует ещё 8 акушерских стационаров. Скученности нигде нет.

В сообщении отмечается, что за сутки в регионе принимается 20-25 родов. В роддомах №1 и №2 в Рязани рожают ежедневно 7-8 женщин. И это не является сверхнагрузкой. 

Также в Минздраве отметили, что при закрытии перинатального центра на дезинфекцию, сложные роды принимались с выездом на место бригады специалистов из него. Детей с низкой массой тела, которым требовалось выхаживание, госпитализировали в детскую ОКБ.  

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