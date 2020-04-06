Рязанские театры продолжают радовать зрителей в режиме онлайн

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Несмотря на отмену массовых мероприятий рязанские театры не расстаются со зрителем. Они подготовили онлайн-трансляции, конкурсы и интересные проекты.

Представляем афишу на неделю с 6 по 12 апреля.

Рязанский областной театр кукол

Цикл трансляций Рязанского театра кукол стартовал с онлайн-показа I церемонии награждения Региональной премии-фестиваля «Зеркало сцены» (2015).

Далее театр продолжит свои трансляции:

  • 6 апреля Большой театральный капустник «Один за всех и все за одного» (2016);
  • 9 апреля Приморские гастроли Рязанского театра кукол;
  • 12 апреля Церемония награждения фестиваля-премии «Зеркало сцены-2016».

Начало всех трансляций в 19.00. Посмотреть их можно в группе театра и на канале на YouTobe.

Проводимый уже несколько лет подряд рязанским театром кукол фотоконкурс «Кукла в МОЁМ окне» организаторы продлили до 12 апреля. В группе театра можно найти и репортажи из театрального закулисья, где всегда есть чем заняться.

Рязанский областной театр драмы

Рязанский театр драмы проводит фотоконкурс «Театр — как вижу его я». От участников в возрасте от 16 лет. Организаторы ждут работ участников по двум номинациям: «Здание театра» и «Люди театра».

«Настоящие сказки» в исполнении артистов театра драмы звучат в одноименном проекте в группе театра. Это «Свинопас» Г.Х. Андерсена, «Крошечка-Хаврошечка» и другие народные и авторские шедевры, также здесь выложены театральные истории, тизеры и видео-обращения.

Рязанский областной ТЮЗ

Артисты Театра юного зрителя тоже увлеченно читают сказки на камеру. Проект «Читаем сказки с ТЮЗом» в группе театра уже пополнился «Золушкой», «Аленьким цветочком», «Вершками и корешками», «Петушком и бобовым зёрнышком», «Лисичкой-сестричкой и волком» и т.д.

Рязанский областной музыкальный театр

Музыкальный театр, присоединяясь ко всероссийской акции #Сидимдома, запустил интернет-конкурс «С Дунаевским по жизни». От участников ожидают видеозаписи их вокального исполнения любых песен Исаака и Максима Дунаевских, для которых 2020 год стал юбилейным.

Продолжительность видеоролика не более 3-х минут. Прием заявок продлится до 13 апреля.

Театр делится в своей группе ВК не только видеороликами репертуарных спектаклей, но и записями репетиций. И даже приоткрывает завесу тайны: отрывок с репетиции мюзикла М. Дунаевского «Алые паруса», премьера которого состоится совсем скоро.

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