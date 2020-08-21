Рязанские предприниматели узнали об услугах центра «Мой бизнес»

В четверг, 20 августа, центр «Мой бизнес» посетили участники Ассоциации предпринимателей Рязанской области. Об этом сообщается в официальной группе в соцсети ВКонтакте.

Сотрудники центра рассказали предпринимателям о тех услугах, которые они оказывают. Среди них: консультации, оплат оплата участия в выставках, деловых поездках, услуг по сертификации продукции, технического аудита и оценки производства. Также можно изготовить оснастку и заказать разработку бизнес-плана.

В конце встречи всем участникам была предоставлена детальная инструкция о том, как предпринимателю получить государственную поддержку – оформить заявку, связаться с сотрудниками центра или выбрать любой другой удобный способ.