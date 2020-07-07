Рязанские онкологи удалили пациентке сложную опухоль с помощью двух проколов

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Хирурги Рязанского онкологического центра удалили пациентке сложную опухоль с помощью всего двух проколов. Об этом сообщает минздрав Рязанской области.

У 60-летней женщины диагностировано злокачественное новообразование в кишке и левой почке. Опухоли удалены лапароскопическим доступом, который позволяет минимизировать осложнения, а пациенты скорее идут на поправку.

Сложная манипуляция стала возможна благодаря слаженной и профессиональной работе нескольких операционных бригад Рязанского онкодиспансера.