Пятница, 7 августа, 2020
22.2 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниКультура

Рязанская филармония приглашает на фестиваль «Дыши музыкой»

7info 2

С 11 по 20 августа Рязанская областная филармония приглашает зрителей на фестиваль «Дыши музыкой». В программе – 7 незабываемых концертов. Стоимость билета 100 рублей.

11 августа в 18:00 вас ждёт Рязанский губернаторский симфонический оркестр, художественный руководитель и главный дирижер Сергей Оселков. «Французский вечер».

12 августа в 18:00 выступит Рязанский камерный хор, художественный руководитель Алексей Ракин, главный хормейстер Ирина Антонова. «Хор хороший».

13 августа в 18:00 с программой «Лейся, песня молодецкая!» выступит мужской песенно-инструментальный ансамбль «Братцы-Рязанцы».

17 августа в 18:00 можно будет услышать камерный ансамбль «Солисты Рязани». «Легкий концерт».

18 августа в 18:00 на сцену филармонии выйдет заслуженная артиста России Лариса Голикова с программой «Романсу русскому я сердце отдаю».

19 августа в 18:00 для вас споёт Рязанский государственный академический русский народный хор имени Евгения Попова, художественный руководитель Светлана Сухова. «Посвящение Александру Аверкину».

20 августа в 18:00 фестивальную программу завершит Рязанский губернаторский симфонический оркестр, художественный руководитель и главный дирижер Сергей Оселков. «Русский вечер».

В концертном зале места для публики будут продаваться с соблюдением санитарных норм. Во время посещения филармонии необходимо будет надеть маску.

Билеты можно приобрести онлайн, а с 10 августа – в кассе филармонии.

- Advertisement -

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle
Предыдущая статьяВ одном из рязанских дворов обустраивают площадку для выгула собак
Следующая статьяМосквича будут судить за дачу взятки сотруднику ГИБДД в Рязанской области

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В центре Рязани столкнулись три иномарки

Новости Рязани
В пятницу, 7 августа, в центре Рязани произошло массовое ДТП. На перекрестке улиц Ленина и Соборной столкнулись автомобили Renault Duster, Toyota RAV4...
Узнать больше

Кинотеатр «Люксор» в Рязани приступает к работе

Новости Рязани
С понедельника, 10 августа, в Рязани разрешено возобновить работу кинотеатров. Представители крупных федеральных сетей начали готовиться заранее, чтобы обеспечить должный уровень безопасности...
Узнать больше

Мошенники похитили с карты пенсионера 150 000 рублей

Новости Рязани
В Рязани мошенники похитили с карты пенсионера 150 000 рублей. В полицию обратился 64-летний житель Октябрьского района города Рязани. Он рассказал, что...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Рязанцев приглашают в Black Star Burger

Новости Рязани
В Рязани открылся первый ресторан Black Star Burger. Дружеская атмосфера и легендарные бургеры, покорившие сердца миллионов людей, – всё это ждёт рязанцев...
Узнать больше

В Рязани продлили запрет на массовые мероприятия

Новости Рязани
Опубликовано официальное распоряжение о снятии ограничений в Рязанской области. Документ появился в газете "Рязанские ведомости" 6 августа. Согласно распоряжению,...
Узнать больше

В Рязани автомобиль сбил пенсионерку с 5-летней девочкой

Новости Рязани
По предварительным данным, бабушка с девочкой переходили дорогу вне пешеходного перехода. Обе получили травмы и были госпитализированы.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Какие работы проводят в саду и огороде в августе

Акценты
Август – месяц беспокойный для садоводов и огородников. Это то самое время, которое можно назвать «сбором камней» и «подсчётом цыплят». Пока любители...
Узнать больше

Анатолий Лиферов: Судьба была ко мне благосклонна

Акценты
Анатолий Петрович Лиферов – Почётный гражданин города Рязани, Заслуженный работник высшей школы РФ, президент РГУ, автор более 200 научных работ, 14 монографий, член президиума РАО и, конечно, легендарный ректор Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина.
Узнать больше

Как выбрать спелый и сочный арбуз

Акценты
Сезон арбузов в самом разгаре. Как выбрать сочный и сладкий, а не безвкусный и водянистый арбуз? Эксперты Роскачества называют характеристики идеальной сезонной...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+