Рязанская филармония приглашает на фестиваль «Дыши музыкой»

С 11 по 20 августа Рязанская областная филармония приглашает зрителей на фестиваль «Дыши музыкой». В программе – 7 незабываемых концертов. Стоимость билета 100 рублей.

11 августа в 18:00 вас ждёт Рязанский губернаторский симфонический оркестр, художественный руководитель и главный дирижер Сергей Оселков. «Французский вечер».

12 августа в 18:00 выступит Рязанский камерный хор, художественный руководитель Алексей Ракин, главный хормейстер Ирина Антонова. «Хор хороший».

13 августа в 18:00 с программой «Лейся, песня молодецкая!» выступит мужской песенно-инструментальный ансамбль «Братцы-Рязанцы».

17 августа в 18:00 можно будет услышать камерный ансамбль «Солисты Рязани». «Легкий концерт».

18 августа в 18:00 на сцену филармонии выйдет заслуженная артиста России Лариса Голикова с программой «Романсу русскому я сердце отдаю».

19 августа в 18:00 для вас споёт Рязанский государственный академический русский народный хор имени Евгения Попова, художественный руководитель Светлана Сухова. «Посвящение Александру Аверкину».

20 августа в 18:00 фестивальную программу завершит Рязанский губернаторский симфонический оркестр, художественный руководитель и главный дирижер Сергей Оселков. «Русский вечер».

В концертном зале места для публики будут продаваться с соблюдением санитарных норм. Во время посещения филармонии необходимо будет надеть маску.

Билеты можно приобрести онлайн, а с 10 августа – в кассе филармонии.