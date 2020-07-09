Рязанка отсудила компенсацию за упавший на машину лёд

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В Рязанском областном суде рассмотрена апелляционная жалоба на решение Советского районного суда Рязани по иску гражданки к ТСН «Уютный дом» о взыскании материального ущерба. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Судом первой инстанции установлено, что в марте 2019 года с крыши многоквартирного дома в Рязани произошло падение льда, в результате которого автомобилю гражданки были причинены механические повреждения. В связи с этим, женщина обратилась в ОМВД России по Советскому району г.Рязани с заявлением. В ходе проверки сотрудниками полиции было установлено, что гражданка припарковала свой автомобиль рядом с подъездом многоквартирного дома, не доезжая около 1 метра до сигнальной ленты. Через некоторое время сработала сигнализация автомобиля, подойдя к которому женщина обнаружила наличие на нем механических повреждений капота автомобиля и рядом лежащую глыбу льда.

С целью определения характера и объема механических повреждений автомобиля и размера затрат на его восстановительный ремонт, гражданка обратилась к независимому эксперту. Согласно проведенной экспертизе установлено наличие механических повреждений капота в виде деформации металла в левой части в виде вмятин с образованием заломов. Расчетная стоимость восстановительного ремонта составила более 50 тысяч рублей.

Полагая, что, в силу действующего законодательства, ТСН «Уютный дом» обязано осуществлять должным образом содержание общего имущества собственников помещений дома, в том числе производить очистку крыши от снега и наледи, женщина обратилась в суд для возмещения причиненного ее имуществу материального ущерба.

Судом первой инстанции по делу была назначена судебная экспертиза, которая подтвердила, что повреждения автомобиля могли образоваться в результате произошедшего падения льда с крыши дома.

Согласно п.11.22 Правил благоустройства территории муниципального образования — город Рязань собственники зданий (строений, сооружений), помещений в них, если иное не предусмотрено законом или договором, обеспечивают очистку козырьков входных групп от снега, наледи и сосулек способами, гарантирующими безопасность окружающих и исключающими повреждение имущества третьих лиц.

В ходе судебного разбирательства судом не установлено наличие неосторожности со стороны истца, так как автомобиль был припаркован на расстоянии примерно около 1 метра, не доезжая до сигнальной ленты, а рядом с ее автомобилем вдоль дома были припаркованы другие транспортные средства.

Советский районный суд, выслушав доводы сторон, изучив материалы дела, пришел к выводу, что имущественный вред был причинен истцу в результате действий ответчика, ненадлежащим образом исполнившего свои обязательств по очистке кровли дома от снега и льда, ответственность должна быть возложена на ответчика и удовлетворил требования истца, взыскав с ответчика материальный ущерб и судебные расходы на общую сумму более 60 тысяч рублей.

Рязанский областной суд, рассмотрев дело, решение районного суда оставил без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения. Решение суда вступило в законную силу.