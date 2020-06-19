Загородные кафе и рестораны с открытыми верандами недалеко от Рязани

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18 июня вступило в силу распоряжение главы региона о переходе Рязанской области ко второму этапу снятия ограничений из-за коронавируса. Благодаря этому заработали летние площадки рязанских кафе и ресторанов. В первый же день толпы жителей города отправились на улицу Почтовую и в прямом смысле слова «захватили» веранды местных заведений, вовсе забыв о социальной дистанции и опасности заражения COVID-19.

Если из-за распространения коронавирусной инфекции вы пока что опасаетесь посещать заведения общепита в центре города, советуем заглянуть в загородные кафе и рестораны. Скорее всего, там будет меньше людей. А ещё поездка туда – это не только возможность побаловать себя вкусной едой, но и шанс погулять на свежем воздухе. А что ещё нужно в такую прекрасную погоду?

Кафе «Гринвич», посёлок Солотча, ул. Почтовая, 1.

Кафе «Лесной Бункер», посёлок Солотча, Монастырская площадь, 16.

Кафе «Старый Мельник», посёлок Солотча, 24А.

Кафе работает по система предварительного бронирования столиков. Осуществить бронь можно по телефону 77-71-72.

Ресторан развлекательного комплекса «В некотором царстве», Солотчинское шоссе, 13-й километр, 25Л.

Ресторан «Варенье», посёлок Варские, ул. Биатлонная, 7.