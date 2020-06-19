Загородные кафе и рестораны с открытыми верандами недалеко от Рязани

18 июня вступило в силу распоряжение главы региона о переходе Рязанской области ко второму этапу снятия ограничений из-за коронавируса. Благодаря этому заработали летние площадки рязанских кафе и ресторанов. В первый же день толпы жителей города отправились на улицу Почтовую и в прямом смысле слова «захватили» веранды местных заведений, вовсе забыв о социальной дистанции и опасности заражения COVID-19.
Если из-за распространения коронавирусной инфекции вы пока что опасаетесь посещать заведения общепита в центре города, советуем заглянуть в загородные кафе и рестораны. Скорее всего, там будет меньше людей. А ещё поездка туда – это не только возможность побаловать себя вкусной едой, но и шанс погулять на свежем воздухе. А что ещё нужно в такую прекрасную погоду?
Кафе «Гринвич», посёлок Солотча, ул. Почтовая, 1.
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! Не можем не поделиться радостной новостью — час назад наш губернатор подписал распоряжение об открытии летних веранд кафе и ресторанов! Теперь мы в полной мере можем угощать наших гостей позициями из меню и барной карты🤗 Добро пожаловать к нам в гости! ⠀ ⠀ 📌 Работаем с 10:00-21:00 ⚡Доставка/самовывоз/летняя веранда 📞 55-91-91, 8-915-601-46-46 #greenwichcafe #cafe #ryazan #гринвич #гринвичкафе #кафе #рязань #солотча #вкусно
Кафе «Лесной Бункер», посёлок Солотча, Монастырская площадь, 16.
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Урааа! Ну наконец то мы открыты! Ждём Вас на нашей уютной летней веранде🌈 наконец то можно в полной мере насладиться отдыхом 🥰 Мы работаем: Вс-ЧТ 9:00 до 22:00. ПТ-СБ ДО 23:00 По прежнему : Готовим блюда на вынос со скидкой 15% Или заказывай доставку своих любимых блюд , у нас есть все, от супов до шашлыков. ☎Тел Кафе: 8(910)634-48-40 🥨П.Солотча, Монастырская площадь дом 16. #леснойбункер #солотча
Кафе «Старый Мельник», посёлок Солотча, 24А.
Кафе работает по система предварительного бронирования столиков. Осуществить бронь можно по телефону 77-71-72.
Ресторан развлекательного комплекса «В некотором царстве», Солотчинское шоссе, 13-й километр, 25Л.
Ресторан «Варенье», посёлок Варские, ул. Биатлонная, 7.
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Дорогие друзья, уже сегодня мы открыли нашу веранду, и с нетерпением ждём первых гостей!🥗🍽 🍃Погода обещает быть замечательной, напитки — прохладными, а еда, как всегда, вкусной🌿 ⠀ 🧼🧴Мы заботимся о вашем здоровье, и принимаем все необходимые меры, чтобы Вы были в безопасности🙏🏻 ⠀ ⚜️Не забудьте забронировать столик, а об остальном позаботимся мы!⚜️ ⠀ С любовью, команда ресторана Варенье♥️ ⠀ График работы: ⏰Пн- санитарный день ⏰Вт-Пт: 12:00-20:00 ⏰Сб-Вс: 10:00-20:00 ⠀ ————— 📍Рязанская обл., п. Варские, ул. Биатлонная, д. 7 ⠀ ☎️+7 (4912) 50 60 22 📞 +79156173986 ⠀ #варенье #ресторан #ресторанныйдень #рестораны #ресторанрязань #ресторанчик #ресторанырязани #рестораннасвадьбу #ресторандом #рестораннасвежемвоздухе
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