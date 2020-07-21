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Новости РязаниОбщество

Сдачу долгостроя в Рязанской области перенесли на следующий год из-за коронавируса

7info7

В связи с распространением COVID-19 долгострой по адресу ул. Баженова, дом 34 сдадут в 2021 году. Изначально это было запланировано на 2020 год.  

В главе региона на его странице ВКонтакте обратились участники долевого строительства. Они неприятно удивились тому, что их дом сдаётся не в этом, а в следующем году. Однако ввод долгостроя в эксплуатацию был запланирован на 2020 год. На вопрос ответил региональный Минстрой.

В условиях распространения коронавирусной инфекции в период с марта по июнь 2020 года сроки рассмотрения и принятия решений Наблюдательным Советом ППК «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» увеличились, — отмечает ведомство.

Из-за коронавируса сроки решения проблем обманутых дольщиков сдвигаются на 1 квартал следующего года.

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