Рязанских учителей не будут массово тестировать на COVID-19

Перед началом учебного года рязанских учителей не будут массово тестировать на коронавирус. Об этом 19 августа на пресс-конференции сообщила министр образования и молодёжной политики Рязанской области Ольга Щетинкина.

Справки не потребуют и от учеников. Тесты на коронавирус учителям и ученикам нужно будет сдавать только при ухудшении состояния. Определена температура, с которой педагогов и детей не будут пускать на уроки. Если утренняя проверка выявит у участника процесса температуру выше 37, его немедленно отправят домой.

Ранее стало известно, что учителя и ученики будут находиться на уроках без масок.