Полицейские уничтожили очаги дикорастущей конопли в пяти районах Рязанской области

В рамках проведения оперативно-профилактической мероприятий, направленных на пресечение распространения наркотиков растительного происхождения, сотрудники полиции в пяти районах Рязанской области выявили и ликвидировали очаги дикорастущей конопли на общей площади 300 квадратных метров.

Участковые уполномоченные полиции в ходе обследования территории Рязанской области выявили заросли дикорастущей конопли в Ряжском, Шиловском, Сараевском, Рязанском и Спасском районах.

Для устранения возможности заготовки наркопотребителями дикорастущей конопли в качестве сырья для приготовления наркотических средств сотрудники полиции организовали уничтожение выявленных очагов.

Обследование территории области продолжается.