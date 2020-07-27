Новости Рязани сегодня: 27 июля

РИА «7 новостей» представляет обзор самых важных и интересных, на наш взгляд, событий Рязани, Рязанской области и не только за 27 июля.

В Рязанской области выявлено ещё 28 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства. На данный момент с начала пандемии COVID-19 выявлен уже у 6 тыс 183 жителей Рязани и области. Ещё 30 положительных тестов находятся на подтверждении регионального Минздрава. Вместе с этими условно заражёнными на контроле у медиков находятся уже 6 тыс 213 человек.

Ушёл из жизни Почётный гражданин города Касимова Михаил Петрович Силков. Михаил Петрович много лет трудился в отрасли связи, с 1976 года занимал руководящие должности. За годы руководства Касимовским УЭС много сделал для развития средств связи Касимовского района. Неоднократно награждался почётными грамотами, имеет знак «Почетный радист», знак отличия «За заслуги перед обществом». Михаил Силков собрал коллекцию предметов старины и в 2007 году основал частный музей «Русский самовар», в котором представлены более 250 экземпляров самоваров – каждый со своей историей. Кроме того, в экспозиции представлены и другие предметы русского быта: люстры, подсвечники, посуда, подносы. Выставочные экспозиции размещены в трех залах, общей площадью 320 кв.м.

Музей «Русский самовар» стал визитной карточкой Касимова, посмотреть уникальную коллекцию приезжают не только жители нашей страны, но и иностранцы.

Защита прав подпавших под сокращение на работе, новые тарифы ОСАГО, отмена разрешения на работу для студентов-иностранцев и другие нововведения последнего месяца лета. В августе в силу вступает ряд законов, с которыми обязательно стоит ознакомиться.

Жители Рязани решили обратить внимание на проблему Борковского карьера, сделав «мусорную фотосессию». Фотограф Павел Ромашин и модели сделали фото среди мусора. Таким образом они хотят обратить внимание на проблему загрязнения карьера в Борках.

Рязанским чиновникам повысят зарплаты. Размеры окладов чиновников, замещающих государственные должности, а также должности государственной гражданской службы Рязанской области будут увеличены в 1,03 раза. Выплаты в случае необходимости будут округлены до целого рубля в сторону увеличения.

Новый учебный год в школах России начнётся в традиционной форме. Чтобы начать учебный год в привычном формате, власти намерены использовать весь наработанный опыт при проведении ЕГЭ в период пандемии.

Во время брифинга министр заявил, что все требования Роспотребнадзора в учебных заведениях будут соблюдены, чтобы обезопасить детей и учителей.