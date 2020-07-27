В понедельник, 27 июля, в Рязанской области выявлено ещё 28 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.

На данный момент с начала пандемии COVID-19 выявлен уже у 6 тыс 183 жителей Рязани и области.

Ещё 30 положительных тестов находятся на подтверждении регионального Минздрава. Вместе с этими условно заражёнными на контроле у медиков находятся уже 6 тыс 213 человек.

В сообщении опергруппы отмечается, что все необходимые мероприятия для борьбы с распространением коронавируса осуществляются в полном объёме.