Рязанским чиновникам повысят зарплаты

С 1 октября госслужащим в Рязанской области проиндексируют оклады. Постановление об этом подписал губернатор Николай Любимов.

Размеры окладов чиновников, замещающих государственные должности, а также должности государственной гражданской службы Рязанской области будут увеличены в 1,03 раза. Выплаты в случае необходимости будут округлены до целого рубля в сторону увеличения.

Полный текст документа можно найти на сайте газеты «Рязанские ведомости».