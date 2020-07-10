Крупный рязанский ТРЦ объявил о своём открытии

Рязанский ТРЦ «Малина» объявил о своём открытии. Магазины торгового центра начали свою работу 10 июля, в день перехода Рязанской области на третий этап снятия ограничений, которые были введены в связи с распространением COVID-19.

— Мы рады сообщить, что наш торговый центр возвращается к полноценной работе в прежнем режиме, — сообщается в Instagram-аккаунте «Малины».

Режим работы ТРЦ – с 10:00 до 22:00. Гостей боулинга «iSkittle» ждут с 12:00 до 00:00. Супермаркет «Перекресток» открыт для рязанцев с 8:00 до 23:00. При этом кинотеатр «Малина» пока закрыт. Он начнёт работать только после особого распоряжения губернатора Рязанской области.

Посетителей «Малины» просят не забывать о том, что в регионе сохраняется масочный режим, и иметь при себе средства защиты. В свою очередь администрация торгового центра будет соблюдать необходимые санитарные меры по уборке и дезинфекции помещений.