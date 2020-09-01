Николай Любимов провёл встречу по вопросам развития Кораблинского района

1 сентября губернатор Рязанской области Николай Любимов встретился с активистами Кораблинского района. На встрече затронули вопросы развития муниципалитета, сообщает пресс-служба правительства Рязанской области.
На мероприятии обсудили перспективы развития района, исполнение нацпроектов, подготовку к отопительному сезону, ремонт дорог и реализацию проектов местных инициатив.
Николай Любимов ответил на вопросы собравшихся. В частности местных жителей интересовали вопросы поддержки бизнеса и реализацию мер, направленных на предупреждение распространения COVID-19.