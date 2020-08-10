Рязанские судебные приставы разыскивают злостного алиментщика

Рязанские судебные приставы разыскивают злостного должника. Ориентировка на алиментщика появилась на сайте регионального Управления ФССП.

Уроженец Мытищ Лукманов Антон Гаярович 26.10.1985 г.р. накопил долг по алиментам размером более 250 тысяч рублей. Средства на содержание ребёнка мужчина не выплачивает с 2017 года. Исполнительное производство о взыскании алиментов с нерадивого отца возбуждено Отделом судебных приставов по Сараевскому, Сапожковскому и Ухоловскому районам.

Мужчина не выходит на связь с судебными приставами, по месту регистрации не проживает. В связи с этим он объявлен в розыск.

Всех, кто знает о местонахождении Лукманов, приставы просят звонить по телефону 8 (4912) 29-45-00.