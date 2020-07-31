Сотрудники Центральной городской библиотеки имени Есенина признались в любви Рязани

Коллектив Центральной городской библиотеки имени С. А. Есенина накануне 925-летия Рязани записал видеопоздравление. Сотрудники «Есенинки» рассказали, за что любят наш город.

Директор Централизованной библиотечной системы Лариса Крохалёва призналась: Рязань – это её жизнь.

Рязань – это место, где я родилась, где родились мои дети и внуки, где я стала той, кем стала. Я очень люблю свой город и считаю, что он у нас уникальный. Уникален он тем, что необыкновенные люди жили и живут на рязанской земле, – отметила она.

Предлагаем вам услышать много других тёплых слов от библиотекарей «Есенинки» в адрес Рязани накануне Дня её рождения.