Руководители двух рязанских предприятий подозреваются в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере

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В Рязани по материалам проверок УЭБиПК УМВД России и УФНС России возбуждены уголовные дела в отношении руководителей двух предприятий. Они подозреваются в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере ( п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

По версии следствия, директора предприятий использовали похожие схемы. Они заключали с фирмами фиктивные сделки о поставке товаров, а затем подавали в налоговую ложные декларации по НДС. В общей сложности государство недополучило почти 138 миллионов рублей.

Сейчас следственные действия продолжаются. В административных зданиях, а также в жилье подозреваемых были проведены обыски.

Название предприятий в пресс-релизе Следственного комитета на сообщается.