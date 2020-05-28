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Призёр Олимпиады, представлявший некоторое время Рязанскую область, стал героем скандала

7info
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Газета «Спорт-Экспресс» посвятила большую статью лыжнику Илье Черноусову. Поводом для неё стала информация о возможной смене спортивного гражданства. 

Напомним, перед Олимпиадой в Сочи Черноусов с несколькими другими лыжниками был приписан к Центру спортивной подготовки Рязанской области. Это позволяло спортсменам получать деньги, регион же получал очки за победы лыжников. 

В 2014 году Черноусов получил бронзовую медаль на Олимпиаде в Сочи в марафоне. А затем практически прекратил выступления за сборную России. Он переехал в Швейцарию, женился на биатлонистке Селене Гаспарин. 

В спортивном мире о лыжнике Черноусове уже стали забывать, но на этой неделе появилась информация, что он готов стать гражданином Швейцарии, чтобы выступать за эту страну. 

«Спорт-Экспресс» сообщает, что пока у Ильи даже нет швейцарского паспорта, а местная федерация не посылала заявку на смену спортивного гражданства. Тем не менее, разговоры на эту тему в лыжном сообществе пошли.

Некоторые возмущены тем, что Россия, вложившая в лыжника большие деньги, по сути дела отдаст его в команду-конкурента. Правда, многие сомневаются, что Илья сможет успешно выступать за Швейцарию.

Вспомнило спортивное издание и том, что ранее ходили слухи о связях Черноусова с ВАДА. Некоторые даже называли его информатором этой организации, борющейся с допингом. 

– Если это правда, ситуация с эмиграцией Черноусова и заявкой на швейцарское гражданство приобретает совсем иное звучание, – отмечает журналист СЭ. 

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