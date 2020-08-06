Четверг, 6 августа, 2020
17.2 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
На главную Мой Бизнес. Рязанская область

Предприниматели подали около 150 тысяч заявок для получения субсидии на проведение мероприятий по профилактике коронавируса

Около 150 тысяч заявок поступило от предпринимателей и СОНКО для получения субсидии на проведение мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции

Для получения субсидии необходимо до 15 августа 2020 г. (включительно) направить заявление в налоговый орган по месту нахождения организации или ИП — по почте, на сайте ФНС России, через личный кабинет налогоплательщика (юридического лица или индивидуального предпринимателя).

Субсидию смогут получить НКО, осуществляющие деятельность в сфере дополнительного образования, а также МСП, включенные в единый перечень классифицированных горнолыжных трасс, пляжей и гостиниц (номерной фонд которых не превышает 100 номеров), или осуществляющие деятельность в следующих отраслях (поддержка доступна только по основному ОКВЭД): в сфере спорта, гостиничного хозяйства, общепита, бытовых услуг, допобразования. В заявлении необходимо указать счет, на который будут перечислены средства субсидии. Заявление будет рассмотрено в течение 3 рабочих дней. Если все условия соблюдены, ФНС России рассчитает субсидию, а Федеральное казначейство произведет выплату. Количество работников ФНС будет проверять на основании отчетности в Пенсионный фонд РФ.

С подробными условиями можно ознакомиться на сайте Минэкономразвития или на портале Мойбизнес.рф.

Напомним, что согласно профилактическим рекомендациям, предприятия общепита, гостиницы и спортивные организации могут возобновить работу на третьем этапе снятия ограничений по соответствующему решению главы региона.

При этом компании обязаны проводить определенные мероприятия: замерять температуру посетителей и персонала; обеспечить социальное дистанцирование (1,5–2 м); предоставить сотрудникам индивидуальные средства защиты; обеспечить посетителей антисептиками.

Это предполагает дополнительные расходы для российских предпринимателей при возобновлении деятельности.

Размер предоставляемой субсидии будет высчитываться по следующей формуле:

Компании получат фиксированную выплату 15 тыс. руб., а также по 6,5 тыс. руб. на каждого работника (по данным за май 2020 г.).

Индивидуальные предприниматели получат по 6,5 тыс. руб. на каждого работника (по данным за май 2020 г.) и 15 тыс. руб. на самого ИП.

ИП без работников получат 15 тыс. руб. на самого предпринимателя.

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Рязанцев предупредили о 30-градусной жаре

Новости Рязани
Жителей Рязани и области предупредили о сильной жаре. Метеопредупреждение опубликовано на сайте ГУ МЧС России по Рязанской области. По...
Узнать больше

Предприниматели подали около 150 тысяч заявок для получения субсидии на проведение мероприятий по профилактике коронавируса

Мой Бизнес. Рязанская область
Около 150 тысяч заявок поступило от предпринимателей и СОНКО для получения субсидии на проведение мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции
Узнать больше

Второй этап рыбатлона пройдет на карповом озере под Рязанью

Новости Рязани
15 августа в 5 километрах от Рязани на озере Синец состоится 2-й этап Всероссийских соревнований по рыбатлону со всеми возможными мерами санитарно-эпидемиологической...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Второй этап рыбатлона пройдет на карповом озере под Рязанью

Новости Рязани
15 августа в 5 километрах от Рязани на озере Синец состоится 2-й этап Всероссийских соревнований по рыбатлону со всеми возможными мерами санитарно-эпидемиологической...
Узнать больше

Новости Рязани сегодня: 5 августа

Новости Рязани
7info представляет обзор наиболее важных, на наш взгляд, новостей Рязани и области за 5 августа. Губернатор Николай Любимов выступил...
Узнать больше

В четверг в Рязанской области будет жарко

Новости Рязани
В четверг в Рязанской области ожидается настоящая летняя жара. Прогноз погоды на 6 августа опубликовало ГУ МЧС России по Рязанской области.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Какие работы проводят в саду и огороде в августе

Акценты
Август – месяц беспокойный для садоводов и огородников. Это то самое время, которое можно назвать «сбором камней» и «подсчётом цыплят». Пока любители...
Узнать больше

Анатолий Лиферов: Судьба была ко мне благосклонна

Акценты
Анатолий Петрович Лиферов – Почётный гражданин города Рязани, Заслуженный работник высшей школы РФ, президент РГУ, автор более 200 научных работ, 14 монографий, член президиума РАО и, конечно, легендарный ректор Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина.
Узнать больше

Как выбрать спелый и сочный арбуз

Акценты
Сезон арбузов в самом разгаре. Как выбрать сочный и сладкий, а не безвкусный и водянистый арбуз? Эксперты Роскачества называют характеристики идеальной сезонной...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+