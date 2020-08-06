Предприниматели подали около 150 тысяч заявок для получения субсидии на проведение мероприятий по профилактике коронавируса

Около 150 тысяч заявок поступило от предпринимателей и СОНКО для получения субсидии на проведение мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции

Для получения субсидии необходимо до 15 августа 2020 г. (включительно) направить заявление в налоговый орган по месту нахождения организации или ИП — по почте, на сайте ФНС России, через личный кабинет налогоплательщика (юридического лица или индивидуального предпринимателя).

Субсидию смогут получить НКО, осуществляющие деятельность в сфере дополнительного образования, а также МСП, включенные в единый перечень классифицированных горнолыжных трасс, пляжей и гостиниц (номерной фонд которых не превышает 100 номеров), или осуществляющие деятельность в следующих отраслях (поддержка доступна только по основному ОКВЭД): в сфере спорта, гостиничного хозяйства, общепита, бытовых услуг, допобразования. В заявлении необходимо указать счет, на который будут перечислены средства субсидии. Заявление будет рассмотрено в течение 3 рабочих дней. Если все условия соблюдены, ФНС России рассчитает субсидию, а Федеральное казначейство произведет выплату. Количество работников ФНС будет проверять на основании отчетности в Пенсионный фонд РФ.

С подробными условиями можно ознакомиться на сайте Минэкономразвития или на портале Мойбизнес.рф.

Напомним, что согласно профилактическим рекомендациям, предприятия общепита, гостиницы и спортивные организации могут возобновить работу на третьем этапе снятия ограничений по соответствующему решению главы региона.

При этом компании обязаны проводить определенные мероприятия: замерять температуру посетителей и персонала; обеспечить социальное дистанцирование (1,5–2 м); предоставить сотрудникам индивидуальные средства защиты; обеспечить посетителей антисептиками.

Это предполагает дополнительные расходы для российских предпринимателей при возобновлении деятельности.

Размер предоставляемой субсидии будет высчитываться по следующей формуле:

Компании получат фиксированную выплату 15 тыс. руб., а также по 6,5 тыс. руб. на каждого работника (по данным за май 2020 г.).

Индивидуальные предприниматели получат по 6,5 тыс. руб. на каждого работника (по данным за май 2020 г.) и 15 тыс. руб. на самого ИП.

ИП без работников получат 15 тыс. руб. на самого предпринимателя.