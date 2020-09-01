Правительство Рязанской области подписало соглашение с РГУ имени Есенина

Подписано соглашение о сотрудничестве между правительством области и Рязанским государственным университетом имени С.А. Есенина. Об этом сообщили в региональном министерстве по делам территорий и информационной политике.

Губернатор Николай Любимов отметил на церемонии, что правительство региона заинтересовано в развитии вуза, по целому ряду направлений уже проводится совместная работа.

Любимов выразил уверенность в том, что подписанное соглашение придаст новый импульс и дополнительные возможности сотрудничеству вуза и правительства области.