Появились новые сведения о заражении коронавирусом по районам Рязани

Администрация Рязани сообщила новые данные о распространении коронавируса по районам города. Информация размещена на официальном сайте мэрии.
По состоянию на 13 часов 26 мая в Рязани зарегистрирован 1671 случай заражения COVID-19. В целом по Рязанской области выявлено 3206 человек с подтверждённым и условно подтверждённым коронавирусом.
Более трети заражённых проживает в Московском районе Рязани. Здесь зарегистрировано 586 заболевших. Вторым в списке «заражённых» идёт Октябрьский район города – 426 случаев. Далее следуют Железнодорожный (385) и Советский (274) районы.
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