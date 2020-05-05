Появились новые данные о заражённых COVID-19 в районах Рязанской области

Оперативная группа правительства Рязанской области обновила информацию о числе заражённых в районах региона.
По состоянию на 5 мая положительные тесты на коронавирус в Рязанской области сдал 1310 человек. Это те, у кого диагноз подтверждён, а также те, у которых анализы направлены на проверку.
Больше всего заражённых в Рязани – 725 человек. Ранее мы сообщали, как заболеваемость распределена по районам города.
В остальных муниципальных образованиях региона ситуация следующая:
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