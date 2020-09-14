После вмешательства прокуратуры у алкоголика отобрали разрешение на оружие

Прокуратурой Ухоловского района по информации отдела лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии проведена проверка исполнения Федерального закона Российской Федерации «Об оружии» в части соблюдения медицинских ограничений к владению оружием. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

В ходе проверки было установлено, что гражданину, проживающему в р.п. Ухолово, установлен диагноз: хронический алкоголизм 2-й стадии и вместе с тем, он состоит на учете в качестве владельца гражданского огнестрельного оружия в отделении лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии и ему выданы разрешения на хранение и ношения 3 единиц охотничьего оружия.

Согласно Федерального закона «Об оружии», лицензия на приобретение оружия не выдается гражданам Российской Федерации, состоящим на учете в учреждениях здравоохранения по поводу психического заболевания, алкоголизма или наркомании.

Наличие у гражданина огнестрельного оружия и состоящего на учете в учреждении здравоохранения по поводу заболевания алкоголизма, создавало угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц.

С целью устранения выявленных нарушений, прокуратурой района в суд направлено исковое заявление о прекращении действия права на хранение и ношение огнестрельного оружия у данного гражданина. Иск прокуратуры рассмотрен с вынесением решения об удовлетворении заявленных требований. Решение суда исполнено, разрешение на хранение и ношение оружия у данного гражданина аннулировано.