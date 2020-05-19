Поликлиника Рязанского онкодиспансера начала переезд в старое здание БСМП

19 мая поликлиника Рязанского онкологического диспансера начала поэтапный переезд в старое здание БСМП, в котором будет располагаться до окончания строительства нового здания. Об этом сообщает минздрав Рязанской области.
Пока врачи поликлинического отделения ведут прием на прежнем месте. Информация о начале приема в БСМП на улице Дзержинского появиться позже, поясняют в ведомстве.
В старое здание БСМП уже переехала патоморфологическая лаборатория, в стационарных отделениях продолжается обустройство палат. Проводится установка и подключение оборудования, освещения для шести операционных.
Параллельно идет работа по переподключению телефонных линий диспансера.
В минздраве также обращают внимание, что запись на компьютерную томографию осуществляется по телефону 8(4912) 44-66-78.
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