Под Рязанью дерево упало на машину, пришлось вызывать спасателей

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У озера Уржинское в Рязанском районе дерево упало на автомобиль и заблокировало человека в салоне. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Сообщение о ЧП поступило спасателям в субботу, 4 июля, в 17.42. На место выезжали сотрудники 7-й пожарно-спасательной части. Чтобы достать из повреждённого салона зажатого там человека, они использовали гидравлический инструмент.

Сообщается, что пострадавшего после этого госпитализировали.