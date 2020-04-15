Почта России в Рязанской области открыла вакансии для сотрудников предприятий, приостановивших свою деятельность

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В связи с увеличением спроса на услуги доставки Почта России расширила число вакансий в почтово-логистической сфере.

– УФПС Рязанской области готово поддержать всех, кто в новой экономической ситуации остался без работы и предлагает вакансии на территории всей Рязанской области, – рассказал директор УФПС Рязанской области Олег Прошкин.

Большую часть новых сотрудников Почта России ищет на должности почтальона, оператора по работе с клиентами и начальника отделения почтовой связи.

Сотрудники будут устроены официально. Для тех, кто в связи с текущими обстоятельствами находится в длительном отпуске, возможно совмещение.

Почта России гарантирует стабильную заработную плату, профессиональное обучение и гибкий график работы. Трудоустройство возможно на постоянной или временной основе. Работникам предоставляются все социальные гарантии, установленные Законодательством.

Отдел подбора и обучения персонала готов проводить собеседования в режиме онлайн с помощью любого удобного для соискателя сервиса: Skype, WhatsApp, Viber.

Почта России настоятельно рекомендует пользоваться цифровыми сервисами Почты России и оставаться дома.

Для получения более подробной информации, записаться на собеседования и узнать об актуальных вакансиях компании можно по телефону 8 -910-012-80-08.

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