Опубликован фоторепортаж с открытия «Авиадартса-2020» в Рязани

Администрация Рязани опубликовала фоторепортаж с открытия международного этапа конкурса лётного мастерства «Авиадартс-2020». Фотографии размещены на официальном сайте мэрии.

Напомним, торжественная церемония прошла на аэродроме «Дягилево» в Рязани в воскресенье, 23 августа. Участников состязаний из России и Белоруссии приветствовали заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Андрей Юдин, губернатор Рязанской области Николай Любимов, заместитель главы администрации Рязани Владимир Бурмистров.

В этом году из-за пандемии коронавируса в конкурсе участвуют лётные экипажи всего из двух стран – китайские и казахстанские лётчики в Рязань не приехали. Всего в соревнованиях примут участие свыше 40 экипажей.