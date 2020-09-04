Опергруппа сообщила свежие данные о заболеваемости по районам Рязанской области

Оперативная группа правительства Рязанской области обновила информацию о числе заболевших коронавирусом по районам региона.
По состоянию на 12.00 4 сентября в регионе зарегистрировано 7 тыс 308 человек с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19.
Сколько человек заболели в городах Рязанской области:
Рязань – 3728, Касимов – 182, Сасово – 174, Скопин – 167, Рыбное – 189, Михайлов – 82, Ряжск – 211, Спасск – 37, Шацк – 39, Клепики – 29, Кораблино – 48, Новомичуринск – 151.
Заболеваемость по районам следующая:
Александро-Невский район – 51;
Ермишинский район – 25;
Захаровский район – 40;
Кадомский район – 6;
Касимовский район – 124;
Клепиковский район – 123;
Кораблинский район – 29;
Милославский район – 36;
Михайловский район – 117;
Пителинский район – 7;
Пронский район – 48;
Путятинский район – 11;
Рыбновский район – 129;
Ряжский район – 37;
Рязанский район – 332;
Сапожковский район – 12;
Сараевский район – 60;
Сасовский район – 48;
Скопинский район – 124;
Спасский район – 104;
Старожиловский район – 38;
Ухоловский район – 12;
Чучковский район – 30;
Шацкий район – 48;
Шиловский район – 139.