Октябрьская хроника запаха фекалий в Рязани

С 6 октября рязанцы начали жаловаться на неприятный запах в городе. Сообщения о запахе фекалий стали появляться вечером в в социальных сетях.

Администрация города Рязани направила запросы в различные органы. Мэрия попросила их разобраться с запахом фекалий в городе.

К решению проблемы были привлечены межрайонная природоохранная прокуратура, региональные Росприроднадзор и Роспотребнадзор, министерство природопользования.

Муниципальная лаборатория брала пробы воздуха в период с 19:00 6 октября до 23:00 8 октября.

— Всего было обнаружено 9 загрязняющих веществ: метил-трет-бутиловый эфир, гексан, бензол, метилметакрилат, толуол, ксилол, фенол, сероуглерод, сероводород, — рассказали в пресс-службе администрации.

К установлению источника неприятного аромата подключилась РНПК.

С 7 по 11 октября эколаборатория нефтезавода и лаборатория Росгидрометра провели более 400 анализов по различным показателям состояния атмосферного воздуха.

В результате превышения ПДК не зафиксировано, – отметили в пресс-службе предприятия.

При этом в РНПК отметили: на производственной площадке завода проводится капремонт технологических установок. В связи с этим загрузка мощностей РНПК значительно снижена.

13 октября в Правительстве Рязанской области прошёл «круглый стол» по злободневной теме.

Чиновники сообщили, что в период с 6 по 11 октября, когда в социальных сетях появились многочисленные сообщения о неприятном запахе воздуха, министерство природопользования Рязанской области начало проводить круглосуточный мониторинг состояния атмосферного воздуха. В результате были зафиксированы неоднократные превышения уровня сероводорода. Аналогичные превышения были также выявлены экологической лабораторией Роспотребнадзора.

В этой связи было приято решение начать проверки по соблюдению природоохранного законодательства в отношении ряда предприятий, находящихся на территории административного центра.

14 октября с раннего утра сообщения об усилении неприятного запаха вновь заполонили социальные сети.

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