Администрация Рязани попросила разобраться с запахом фекалий в городе

Администрация города Рязани направила запросы в различные органы. Мэрия попросила их разобраться с запахом фекалий в городе.

Так, решать главную проблему будут межрайонная природоохранная прокуратура, региональные Росприроднадзор и Роспотребнадзор, министерство природопользования.

— С 6 по 8 октября на территории города в атмосферном воздухе ощущался сильный неприятный запах. В связи с чем в администрацию Рязани поступали многочисленные обращения жителей, — говорится в сообщении.

Муниципальная лаборатория брала пробы воздуха в период с 19:00 6 октября до 23:00 8 октября. Анализ взяли в разных точках Октябрьского, Советского и Железнодорожного районах. В общей сложности было сделано 19 проб воздуха.

— Анализ проводился экспресс-методом с использованием газового хроматографа. Он позволяет осуществлять измерение концентраций в атмосферном воздухе. Всего было обнаружено 9 загрязняющих веществ: метил-трет-бутиловый эфир, гексан, бензол, метилметакрилат, толуол, ксилол, фенол, сероуглерод, сероводород, — рассказали в пресс-службе администрации.

В результате исследования, специалисты выявили значительное превышение предельной допустимости сероводорода 8 октября с 18:00 до 19:00. Примечательно, что несоответствие норм обнаружили только на площади Театральной.