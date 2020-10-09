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Администрация Рязани попросила разобраться с запахом фекалий в городе

Елена Лобанова

Администрация города Рязани направила запросы в различные органы. Мэрия попросила их разобраться с запахом фекалий в городе.

Так, решать главную проблему будут межрайонная природоохранная прокуратура, региональные Росприроднадзор и Роспотребнадзор, министерство природопользования.

— С 6 по 8 октября на территории города в атмосферном воздухе ощущался сильный неприятный запах. В связи с чем в администрацию Рязани поступали многочисленные обращения жителей, — говорится в сообщении. 

Муниципальная лаборатория брала пробы воздуха в период с 19:00 6 октября до 23:00 8 октября. Анализ взяли в разных точках Октябрьского, Советского и Железнодорожного районах. В общей сложности было сделано 19 проб воздуха.  

— Анализ проводился экспресс-методом с использованием газового хроматографа. Он позволяет осуществлять измерение концентраций в атмосферном воздухе. Всего было обнаружено 9 загрязняющих веществ: метил-трет-бутиловый эфир, гексан, бензол, метилметакрилат, толуол, ксилол, фенол, сероуглерод, сероводород, — рассказали в пресс-службе администрации. 

В результате исследования, специалисты выявили значительное превышение предельной допустимости сероводорода 8 октября с 18:00 до 19:00. Примечательно, что несоответствие норм обнаружили только на площади Театральной.

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