Администрация Рязани попросила разобраться с запахом фекалий в городе

Администрация города Рязани направила запросы в различные органы. Мэрия попросила их разобраться с запахом фекалий в городе.
Так, решать главную проблему будут межрайонная природоохранная прокуратура, региональные Росприроднадзор и Роспотребнадзор, министерство природопользования.
Муниципальная лаборатория брала пробы воздуха в период с 19:00 6 октября до 23:00 8 октября. Анализ взяли в разных точках Октябрьского, Советского и Железнодорожного районах. В общей сложности было сделано 19 проб воздуха.
В результате исследования, специалисты выявили значительное превышение предельной допустимости сероводорода 8 октября с 18:00 до 19:00. Примечательно, что несоответствие норм обнаружили только на площади Театральной.