Обновлены данные о заболеваемости COVID-19 по районам Рязанской области

Оперативная группа правительства Рязанской области обновила информацию о числе заболевших коронавирусом по районам региона.
По состоянию на 11 часов 25 июня, в регионе зарегистрировано 5027 человек с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19.
Сколько человек заболели в городах Рязанской области: Рязань – 2647, Касимов – 127, Сасово – 73, Скопин – 114, Рыбное – 142, Михайлов – 62, Ряжск – 125, Спасск – 29, Шацк – 28, Клепики – 21, Кораблино – 17, Новомичуринск – 126.
Заболеваемость по районам следующая:
Александро-Невский район – 22;
Ермишинский район – 12;
Захаровский район – 31;
Кадомский район – 2;
Касимовский район – 61;
Клепиковский район – 100;
Кораблинский район – 19;
Милославский район – 27;
Михайловский район – 86;
Пителинский район – 6;
Пронский район – 39;
Путятинский район – 6;
Рыбновский район – 84;
Ряжский район – 16;
Рязанский район – 240;
Сапожковский район – 11;
Сараевский район – 47;
Сасовский район – 30;
Скопинский район – 98;
Спасский район – 74;
Старожиловский район – 20;
Ухоловский район – 6;
Чучковский район – 20;
Шацкий район – 32;
Шиловский район – 100.
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