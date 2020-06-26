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Обновлены данные о самых «заражённых» коронавирусом районах Рязани

7info
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Пресс-служба администрации Рязани сообщила новые данные о заражении коронавирусом по районам города.

На сайте мэрии сообщается, что на 13 часов пятницы, 26 июня, в регионе зарегистрированы 5069 человек с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19. В Рязани коронавирусом заражены 2665 жителей.

Самым «заражённым» районом города остаётся Московский, где болеют уже 897 жителей. Далее по числу заболевших идут: Октябрьский (759 человек), Железнодорожный (609) и Советский район (400 заболевших).

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