Обновлены данные о распространении коронавируса в Рязанской области

Оперативная группа правительства Рязанской области обновила информацию о числе заболевших коронавирусом по районам региона.
По состоянию на 11 часов 15 июня, в регионе зарегистрировано 4557 человек с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19.
Сколько человек заболели в городах Рязанской области: Рязань – 2387, Касимов – 102, Сасово – 69, Скопин – 110, Рыбное – 127, Михайлов – 56, Ряжск – 108, Спасск – 26, Шацк – 28, Клепики – 20, Кораблино – 14, Новомичуринск – 123.
Заболеваемость по районам следующая:
Александро-Невский район – 18;
Ермишинский район – 12;
Захаровский район – 25;
Кадомский район – 2;
Касимовский район – 52;
Клепиковский район – 88;
Кораблинский район – 19;
Милославский район – 27;
Михайловский район – 83;
Пителинский район – 6;
Пронский район – 36;
Путятинский район – 6;
Рыбновский район – 81;
Ряжский район – 13;
Рязанский район – 229;
Сапожковский район – 10;
Сараевский район – 46;
Сасовский район – 27;
Скопинский район – 94;
Спасский район – 61;
Старожиловский район – 16;
Ухоловский район – 5;
Чучковский район – 20;
Шацкий район – 28;
Шиловский район – 92.
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