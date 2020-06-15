Обновлены данные о распространении коронавируса в Рязанской области

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Оперативная группа правительства Рязанской области обновила информацию о числе заболевших коронавирусом по районам региона.

По состоянию на 11 часов 15 июня, в регионе зарегистрировано 4557 человек с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19.

Сколько человек заболели в городах Рязанской области: Рязань – 2387, Касимов – 102, Сасово – 69, Скопин – 110, Рыбное – 127, Михайлов – 56, Ряжск – 108, Спасск – 26, Шацк – 28, Клепики – 20, Кораблино – 14, Новомичуринск – 123.

Заболеваемость по районам следующая:

Александро-Невский район – 18;

Ермишинский район – 12;

Захаровский район – 25;

Кадомский район – 2;

Касимовский район – 52;

Клепиковский район – 88;

Кораблинский район – 19;

Милославский район – 27;

Михайловский район – 83;

Пителинский район – 6;

Пронский район – 36;

Путятинский район – 6;

Рыбновский район – 81;

Ряжский район – 13;

Рязанский район – 229;

Сапожковский район – 10;

Сараевский район – 46;

Сасовский район – 27;

Скопинский район – 94;

Спасский район – 61;

Старожиловский район – 16;

Ухоловский район – 5;

Чучковский район – 20;

Шацкий район – 28;

Шиловский район – 92.