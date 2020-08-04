Обновлены данные о географии коронавируса в Рязанской области

Оперативная группа правительства Рязанской области обновила информацию о числе заболевших коронавирусом по районам региона.

По состоянию на 11.30 4 августа в регионе зарегистрирован 6 тыс 437 человек с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19.

Сколько человек заболели в городах Рязанской области:

Рязань – 3289, Касимов – 171, Сасово – 137, Скопин – 140, Рыбное – 172, Михайлов – 79, Ряжск – 193, Спасск – 31, Шацк – 36, Клепики – 29, Кораблино – 42, Новомичуринск – 137.

Заболеваемость по районам следующая:

Александро-Невский район – 50;

Ермишинский район – 25;

Захаровский район – 38;

Кадомский район – 5;

Касимовский район – 109;

Клепиковский район – 119;

Кораблинский район – 28;

Милославский район – 30;

Михайловский район – 106;

Пителинский район – 6;

Пронский район – 44;

Путятинский район – 6;

Рыбновский район – 94;

Ряжский район – 33;

Рязанский район – 293;

Сапожковский район – 12;

Сараевский район – 56;

Сасовский район – 41;

Скопинский район – 115;

Спасский район – 88;

Старожиловский район – 34;

Ухоловский район – 9;

Чучковский район – 29;

Шацкий район – 42;

Шиловский район – 132.