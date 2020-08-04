Обновлены данные о географии коронавируса в Рязанской области

Оперативная группа правительства Рязанской области обновила информацию о числе заболевших коронавирусом по районам региона.
По состоянию на 11.30 4 августа в регионе зарегистрирован 6 тыс 437 человек с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19.
Сколько человек заболели в городах Рязанской области:
Рязань – 3289, Касимов – 171, Сасово – 137, Скопин – 140, Рыбное – 172, Михайлов – 79, Ряжск – 193, Спасск – 31, Шацк – 36, Клепики – 29, Кораблино – 42, Новомичуринск – 137.
Заболеваемость по районам следующая:
Александро-Невский район – 50;
Ермишинский район – 25;
Захаровский район – 38;
Кадомский район – 5;
Касимовский район – 109;
Клепиковский район – 119;
Кораблинский район – 28;
Милославский район – 30;
Михайловский район – 106;
Пителинский район – 6;
Пронский район – 44;
Путятинский район – 6;
Рыбновский район – 94;
Ряжский район – 33;
Рязанский район – 293;
Сапожковский район – 12;
Сараевский район – 56;
Сасовский район – 41;
Скопинский район – 115;
Спасский район – 88;
Старожиловский район – 34;
Ухоловский район – 9;
Чучковский район – 29;
Шацкий район – 42;
Шиловский район – 132.
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