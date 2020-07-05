Обновлены данные о географии коронавируса в Рязанской области

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Оперативная группа правительства Рязанской области обновила информацию о числе заболевших коронавирусом по районам региона.

По состоянию на 11.30 воскресенья, 5 июля, в регионе зарегистрировано 5 тыс 433 человека с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19.

Сколько человек заболели в городах Рязанской области:

Рязань – 2820 (+16), Касимов – 146 (+1), Сасово – 85, Скопин – 127 (+5), Рыбное – 151 (+1), Михайлов – 67 (+1), Ряжск – 155, Спасск – 29, Шацк – 31, Клепики – 22, Кораблино – 19, Новомичуринск – 128.

Заболеваемость по районам следующая:

Александро-Невский район – 33;

Ермишинский район – 20;

Захаровский район – 35;

Кадомский район – 2;

Касимовский район – 73;

Клепиковский район – 104 (+2);

Кораблинский район – 19;

Милославский район – 27;

Михайловский район – 91 (+2);

Пителинский район – 6;

Пронский район – 41;

Путятинский район – 6;

Рыбновский район – 85;

Ряжский район – 24;

Рязанский район – 253 (+1);

Сапожковский район – 11;

Сараевский район – 47;

Сасовский район – 30;

Скопинский район – 106;

Спасский район – 75;

Старожиловский район – 21;

Ухоловский район – 9;

Чучковский район – 23;

Шацкий район – 35;

Шиловский район – 109.