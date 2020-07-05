Обновлены данные о географии коронавируса в Рязанской области

Оперативная группа правительства Рязанской области обновила информацию о числе заболевших коронавирусом по районам региона.
По состоянию на 11.30 воскресенья, 5 июля, в регионе зарегистрировано 5 тыс 433 человека с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19.
Сколько человек заболели в городах Рязанской области:
Рязань – 2820 (+16), Касимов – 146 (+1), Сасово – 85, Скопин – 127 (+5), Рыбное – 151 (+1), Михайлов – 67 (+1), Ряжск – 155, Спасск – 29, Шацк – 31, Клепики – 22, Кораблино – 19, Новомичуринск – 128.
Заболеваемость по районам следующая:
Александро-Невский район – 33;
Ермишинский район – 20;
Захаровский район – 35;
Кадомский район – 2;
Касимовский район – 73;
Клепиковский район – 104 (+2);
Кораблинский район – 19;
Милославский район – 27;
Михайловский район – 91 (+2);
Пителинский район – 6;
Пронский район – 41;
Путятинский район – 6;
Рыбновский район – 85;
Ряжский район – 24;
Рязанский район – 253 (+1);
Сапожковский район – 11;
Сараевский район – 47;
Сасовский район – 30;
Скопинский район – 106;
Спасский район – 75;
Старожиловский район – 21;
Ухоловский район – 9;
Чучковский район – 23;
Шацкий район – 35;
Шиловский район – 109.
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