Обновлена статистика распространения COVID-19 в Рязанской области

Оперативная группа правительства Рязанской области обновила данные о числе заболевших коронавирусом по районам региона.
По состоянию на 11.30 18 сентября в регионе зарегистрировано 7 тыс 747 человек с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19.
Сколько человек заболели в городах Рязанской области:
Рязань – 4022, Касимов – 197, Сасово – 176, Скопин – 185, Рыбное – 198, Михайлов – 82, Ряжск – 225, Спасск – 41, Шацк – 39, Клепики – 30, Кораблино – 48, Новомичуринск – 158.
Заболеваемость по районам следующая:
Александро-Невский район – 52;
Ермишинский район – 25;
Захаровский район – 40;
Кадомский район – 6;
Касимовский район – 127;
Клепиковский район – 128;
Кораблинский район – 33;
Милославский район – 38;
Михайловский район – 122;
Пителинский район – 7;
Пронский район – 50;
Путятинский район – 14;
Рыбновский район – 141;
Ряжский район – 39;
Рязанский район – 361;
Сапожковский район – 12;
Сараевский район – 64;
Сасовский район – 52;
Скопинский район – 132;
Спасский район – 115;
Старожиловский район – 45;
Ухоловский район – 12;
Чучковский район – 31;
Шацкий район – 48;
Шиловский район – 144.