Обновлена статистика по заражённым COVID-19 в районах Рязанской области

Оперативная группа правительства Рязанской области обновила информацию о числе заболевших коронавирусом по районам региона.
По состоянию на 11.30 5 сентября в регионе зарегистрирован 7 тыс 341 человек с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19.
Сколько человек заболели в городах Рязанской области:
Рязань – 3802, Касимов – 183, Сасово – 174, Скопин – 167, Рыбное – 190, Михайлов – 82, Ряжск – 211, Спасск – 37, Шацк – 39, Клепики – 29, Кораблино – 48, Новомичуринск – 151.
Заболеваемость по районам следующая:
Александро-Невский район – 51;
Ермишинский район – 25;
Захаровский район – 40;
Кадомский район – 6;
Касимовский район – 124;
Клепиковский район – 124;
Кораблинский район – 29;
Милославский район – 37;
Михайловский район – 117;
Пителинский район – 7;
Пронский район – 48;
Путятинский район – 12;
Рыбновский район – 130;
Ряжский район – 37;
Рязанский район – 334;
Сапожковский район – 12;
Сараевский район – 61;
Сасовский район – 48;
Скопинский район – 124;
Спасский район – 105;
Старожиловский район – 39;
Ухоловский район – 12;
Чучковский район – 30;
Шацкий район – 48;
Шиловский район – 140.