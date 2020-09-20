Обновлена география коронавируса в Рязанской области

Оперативная группа правительства Рязанской области обновила данные о числе заболевших коронавирусом по районам региона.
По состоянию на 11.30 20 сентября в регионе зарегистрировано 7 тыс 816 человек с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19.
Сколько человек заболели в городах Рязанской области:
Рязань – 4059, Касимов – 200, Сасово – 180, Скопин – 188, Рыбное – 198, Михайлов – 83, Ряжск – 227, Спасск – 42, Шацк – 40, Клепики – 30, Кораблино – 48, Новомичуринск – 158.
Заболеваемость по районам следующая:
Александро-Невский район – 52;
Ермишинский район – 25;
Захаровский район – 40;
Кадомский район – 6;
Касимовский район – 127;
Клепиковский район – 128;
Кораблинский район – 33;
Милославский район – 38;
Михайловский район – 122;
Пителинский район – 7;
Пронский район – 50;
Путятинский район – 14;
Рыбновский район – 142;
Ряжский район – 39;
Рязанский район – 363;
Сапожковский район – 12;
Сараевский район – 65;
Сасовский район – 54;
Скопинский район – 133;
Спасский район – 116;
Старожиловский район – 49;
Ухоловский район – 12;
Чучковский район – 31;
Шацкий район – 48;
Шиловский район – 144.