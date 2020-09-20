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Обновлена география коронавируса в Рязанской области

7info
Изображение rottonara с сайта Pixabay

Оперативная группа правительства Рязанской области обновила данные о числе заболевших коронавирусом по районам региона.

По состоянию на 11.30 20 сентября в регионе зарегистрировано 7 тыс 816 человек с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19.

Сколько человек заболели в городах Рязанской области:

Рязань – 4059, Касимов – 200, Сасово – 180, Скопин – 188, Рыбное – 198, Михайлов – 83, Ряжск – 227, Спасск – 42, Шацк – 40, Клепики – 30, Кораблино – 48, Новомичуринск – 158.

Заболеваемость по районам следующая:

Александро-Невский район – 52;

Ермишинский район – 25;

Захаровский район – 40;

Кадомский район – 6;

Касимовский район – 127;

Клепиковский район – 128;

Кораблинский район – 33;

Милославский район – 38;

Михайловский район – 122;

Пителинский район – 7;

Пронский район – 50;

Путятинский район – 14;

Рыбновский район – 142;

Ряжский район – 39;

Рязанский район – 363;

Сапожковский район – 12;

Сараевский район – 65;

Сасовский район – 54;

Скопинский район – 133;

Спасский район – 116;

Старожиловский район – 49;

Ухоловский район – 12;

Чучковский район – 31;

Шацкий район – 48;

Шиловский район – 144.

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