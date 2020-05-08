Обновилась информация о возрасте заболевших COVID-19

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Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила новые данные о возрасте заболевших коронавирусом. 

На 8 мая в Рязани и области подтверждено 1475 случаев заражения. Положительные тесты ещё 85 человек направлены на подтверждение в лабораторию Роспотребнадзора.

Почти половина заразившихся моложе 45 лет. В эту группу входят 156 детей, а также 579 человек от 18 до 45 лет. В возрасте от 46 до 64 лет болеют 526 человек, от 65 до 80 лет – 173 человека.

Отметим также, что 41 заболевший старше 80 лет. 

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