Обновилась информация о возрасте заболевших COVID-19

Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила новые данные о возрасте заболевших коронавирусом.
На 8 мая в Рязани и области подтверждено 1475 случаев заражения. Положительные тесты ещё 85 человек направлены на подтверждение в лабораторию Роспотребнадзора.
Почти половина заразившихся моложе 45 лет. В эту группу входят 156 детей, а также 579 человек от 18 до 45 лет. В возрасте от 46 до 64 лет болеют 526 человек, от 65 до 80 лет – 173 человека.
Отметим также, что 41 заболевший старше 80 лет.
Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram