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Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила новые данные о возрасте заболевших коронавирусом рязанцев.

На 11 часов 25 июня в Рязани и области выявлено 4984 случая заражения коронавирусной инфекцией, ещё 43 являются условно подтверждёнными.

Самая многочисленная возрастная группа по числу заболевших COVID-19 – от 46 до 64 лет. Коронавирусом болеют 1964 человека.

Выросло и число заболевших детей – на данный момент их уже 470.

В возрасте от 18 до 45 лет заражены 1635 человек, в возрасте от 65 до 80 лет – 738 человек, 117 заболевших старше 80 лет.