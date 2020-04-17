Николай Любимов: В регионе нет проблем с трудоустройством

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17 апреля, губернатор Николай  Любимов провёл прямой эфир с жителями региона.

На вопрос о трудоустройстве губернатор ответил:

— В настоящее время рязанская биржа труда предлагает около 9 тысяч вакансий в муниципальных учреждениях и частных организациях. Возможно, что нет вакансий по специальности, но в целом возможности для трудоустройства в регионе есть. В данной ситуации обратиться в региональное министерство труда и соцзащиты можно дистанционно, — сказал Николай Любимов.

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